Juventus inicia época com 29 futebolistas, entre os quais João Cancelo

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 11:53 | Futebol Internacional

O treinador dos sete vezes campeões de Itália, Massimiliano Allegri, já contou com os reforços João Cancelo (ex-Valência), Emre Can (ex-Liverpool), Mattia Perin (ex-Génova), Andrea Favilli (ex-Ascoli) e Giangiacomo Magnani (ex-Perugia).



Os trabalhos de pré-temporada do clube arrancaram ainda sem os argentinos Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala, o brasileiro Douglas Costa, contratado ao Bayern Munique, ou o francês Matuidi, todos presentes no Mundial2018.



Para hoje estão previstas duas sessões de treino, assim como a apresentação oficial de Emre Can.



Na primeira época desde 2001/02 sem o guarda-redes Buffon no plantel ‘bianconeri’, vários órgãos de comunicação social têm noticiado que o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, poderá assinar por quatro temporadas com o clube de Turim, numa transferência avaliada em 100 milhões de euros.