Juventus nas "meias" da Taça após vencer Roma por 3-1 com um golo de Ronaldo

Um golo que surgiu aos 26 minutos, quando Ronaldo, recebendo um passe para as suas costas do argentino Gonzalo Higuaín, conseguiu vir atrás buscá-la e arrancar pelo flanco esquerdo em direção à área romana, para aplicar um remate seco, rasteiro e cruzado, que fez a bola entrar justo ao poste mais distante.



A supremacia da Juventus foi manifesta na primeira parte e traduziu-se em mais dois golos, pelo médio uruguaio Rodrigo Betancur, aos 38, e pelo central Leonardo Bonucci, de cabeça, a bater o guarda-redes da Roma, após um cruzamento do brasileiro Douglas Costa.



Com a partida praticamente decidida nos primeiros 45 minutos, a Roma ainda sonhou com a recuperação quando, aos 50 minutos, reduziu para 3-1, num autogolo do guarda-redes Gigi Buffon, que teve a infelicidade de ver a bola bater-lhe nas costas depois de ressaltar da barra, após um remate de fora da área.



A Juventus junta-se assim ao Nápoles, que na terça-feira eliminou a Lazio, ao vencer por 1-0 no estádio San Paolo, nas meias-finais da Taça de Itália, restando duas vagas por preencher, que sairão dos jogos AC Milan-Torino, que será disputado no próximo dia 28, terça-feira, e Inter-Fiorentina, programado para o dia 29, quarta-feira.