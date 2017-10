Juventus perde após 39 jogos de invencibilidade em casa

Lusa 14 Out, 2017, 20:08 | Futebol Internacional

O brasileiro Douglas Costa adiantou a formação de Turim no marcador aos 24 minutos, mas Immobile fez os golos da reviravolta, aos 47 e aos 54, este último de grande penalidade, e colocou a Lazio provisoriamente no terceiro posto, com 19 pontos, os mesmos da Juventus, segunda classificada, e do Inter de Milão, que é quarto e no domingo (19:45) defronta o AC Milan.



A Juventus, hexacampeã italaina, não perdia em casa na ‘Serie A’ desde a primeira jornada da temporada 2015/16, frente à Udinese (1-0), em 23 de agosto de 2015, somando desde então 39 jogos sem conhecer a derrota no seu estádio.



Na liderança vai continuar o Nápoles, que hoje visita a Roma, sendo que a formação napolitana tem 21 pontos e pode aumentar para cinco a vantagem sobre o emblema de Turim em caso de vitória.



Depois do golo de Douglas Costa ter marcado uma primeira parte sem muitas oportunidades e com ascendente para a equipa da casa, que poupou Alex Sandro e Paulo Dybala a pensar no jogo com o Sporting, para a Liga dos Campeões, a etapa complementar teve um início ‘de loucos’.



Immobile empatou o encontro no segundo minuto da segunda parte, a passe de Luís Alberto, com uma finalização cruzada, mas Higuaín podia ter feito o 2-1 no minuto seguinte, num remate defendido pelo guardião albanês Strakosha.



O arranque frenético do segundo tempo continuou aos 52, com Buffon a cometer grande penalidade sobre Immobile, que ‘bisou’ ao converter o penálti dois minutos depois.



A entrada de Bernardeschi e Dybala trouxe mais dinâmica ao ataque da ‘Juve’, que se aproximou do último terço dos romanos e criou várias oportunidades, principalmente através do ‘astro’ argentino.



Já com Nani em campo (entrou na Lazio aos 71 minutos), Dybala rematou de fora da área ao poste, no primeiro minuto dos descontos, com o equatoriano ex-Sporting Caicedo a obrigar Buffon a uma defesa de recurso na outra baliza, na resposta.



No último minuto do jogo, Bernardeschi sofreu falta na área, levando o árbitro a consultar as imagens do lance e assinalar grande penalidade, mas Strakosha defendeu o penálti de Dybala, segurando a vitória da formação ‘laziale’ e impondo o primeiro desaire no campeonato à 'velha senhora'.



O próximo desafio da Juventus é a receção ao Sporting, na terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira às 19h45 de Lisboa.