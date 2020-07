Juventus perde em Cagliari e Roma garante ida à Liga Europa

Já consagrada campeã italiana, pela nona vez consecutiva, a Juventus, que contou com Cristiano Ronaldo durante todo o jogo, sofreu o primeiro golo dos anfitriões logo aos oito minutos, da autoría do jovem italiano Luca Gagliano.Em cima do intervalo, aos 45+2, o argentino Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético Madrid, apontou o segundo para o Cagliari, num remate potente e cruzado de fora da área.O marcador não mexeu mais até ao final do encontró, tendo Cristiano Ronaldo ficado mais longe do título de melhor marcador da Serie A.O astro luso leva 31 golos, enquanto o italiano Ciro Immobile conta com 35, quando falta disputar apenas uma jornada, a 38.ª, para completar o campeonato.





Roma de Paulo Fonseca garante ida à UEFA







Por seu turno, a Roma (67 pontos) beneficiou dos três pontos conquistados na deslocação à casa do Torino (3-2) para garantir a entrada direta na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa, fruto do seu quinto lugar ter ficado impossível de alcançar pelo sexto, o AC Milan (63).Em Turim, a formação da casa até se adiantou no marcador, aos 14 minutos, pelo espanhol Alejandro Berenguer, mas a formação orientada por Paulo Fonseca igualou o marcador apenas dois minutos depois, graças ao bósnio Dzeko.O internacional inglês Chris Smalling adiantou a Roma aos 23 minutos e, já na segunda parte, aos 61, o guineense Diawara fez o 3-1. O Torino ainda reduziu aos 65 por intermédio do costa-marfinense Wilfried Singo, mas não conseguiu evitar a derrota, seguindo no 16.º posto da Serie A, mas já a salvo da despromoção.No outro jogo da noite em Itália, a Fiorentina (10.ª) goleou o Bolonha (12.º) por 4-0, com todos os golos anotados na segunda parte, três deles pelo atacante Federico Chiesa e o outro pelo sérvio Milenkovic.