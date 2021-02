Juventus perde em Nápoles a quatro dias de visitar o Dragão para a `Champions`

O único golo da partida foi marcado pelo avançado Lorenzo Insigne, de penálti, decisão que o árbitro Daniele Doveri tomou depois de consultar o monitor das imagens por indicação do vídeoárbitro, por alegada cotovelada do central Giorgio Chiellini num adversário.



Invulgar o facto de Cristiano Ronaldo não ter marcado hoje, mas mantém-se no comando da lista de melhores marcadores da Serie A com 16 golos, ainda que perseguido por três goleadores, como são Ciro Immobile, da Lazio, Romelu Lukaku, do Inter, e Zlatan Ibrahimovic, do AC Milan, todos com 14.



O internacional português Mário Rui não só foi titular na formação napolitana, como jogou durante os 90 minutos.



Com esta derrota, a Juventus, que defronta o FC Porto na próxima quarta-feira, corre o risco de ficar a 10 e oito pontos do AC Milan e do Inter, primeiro e segundo classificados, respetivamente, caso estas duas equipas vençam os seus jogos.



O líder AC Milan desloca-se hoje ao terreno do Spezia, enquanto o Inter irá receber, no domingo, a Lazio, no jogo de maior impacto da 22.ª jornada.



O FC Porto recebe no estádio do Dragão, na quarta-feira, a partir das 20:00, a Juventus, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.