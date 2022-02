Juventus reforça quarto lugar na Liga italiana com vitória em Empoli

Depois de um início de época com sinal negativo, a 'Juve' não perde para o campeonato há três meses, com uma sequência de 13 jogos a ganhar ou empatar, e continua com ambições na Taça de Itália e Liga dos Campeões.



Na era 'pós-Ronaldo' quem brilha mais é o sérvio Dusan Vlahovic, que a 'velha senhora' foi buscar na última época à Fiorentina - hoje, marcou mais dois golos, o que lhe permite chegar aos 20 e ultrapassar Immobile, por um, na lista dos melhores marcadores.



Na classificação, a 'Juve' chega aos 50 pontos, distancia-se do quinto, que é a Atalanta e tem 44, e coloca pressão no terceiro lugar do Nápoles, que tem 54 pontos.



Os visitantes abriram o marcador através de Moise Kean, hoje titular no lugar de Alvaro Morata, com um grande cabeceamento aos 32 minutos, a passe do francês Adrien Rabiot.



Reagiu rápido o Empoli e empatou o jogo o polaco Szymon Zurkowski, aos 39 minutos, a tirar partido das más marcações defensivas adversárias, num canto.



Depois, Vlahovic desequilibrou, com dois golos - um imediatamente antes do intervalo, o outro aos 63 minutos, a passe de Alvaro Morata, entretanto lançado na equipa.



O Empoli ainda 'encurtou distância' aos 75, com o golo de Andrea La Mantia, mas não conseguiu mais que isso.



Também hoje, o lanterna-vermelha Salernitana conseguiu pontuar, ao impor um empate a um golo na receção ao Bolonha.



Marcou primeiro o Bolonha, aos 43 minutos, golo do austríaco Marko Arnautovic. O Salernitana logrou chegar ao empate, aos 72, através de Nadir Zortea.



A fechar o programa do dia, em jogo que opôs duas equipas do meio da tabela, o Sassuolo recebeu e venceu a Fiorentina, por 2-1.



O costa-marfinense Hamed Traoré adiantou a equipa da casa, aos 19 minutos, e o brasileiro Arthur Cabral empatou a partida, aos 88, quando a formação de Florença jogava com menos um, por expulsão de Bonaventura.



O golo que valeu os dois pontos para o Sassuolo só chegou aos 90+4, através do francês Gregoire Defrel.