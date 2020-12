Juventus sofre para vencer Torino em dia de homenagem a Ronaldo

A ‘vecchia signora’ sentiu algumas dificuldades para vencer o Torino, que chegou à vantagem pelo camaronês Nicolas N’Koulou (0-1), aos nove minutos, na sequência de um canto cobrado pelo argentino Ansaldi, que contou ainda com um desvio do francês Meité.



A Juventus, com mais posse de bola e mais ofensiva, mas sem criar perigo junto à baliza do Torino, voltou a passar por novo sufoco aos 13 minutos, mas o guarda-redes polaco Wojciech Szczesny negou o golo a Simone Zaza, com uma palmada.



Mais perigosa nos minutos finais da primeira parte, em que se sucederam as investidas à baliza do Torino, a Juventus viu um golo anulado ao colombiano Juan Cuadrado pelo recurso ao videoárbitro, por interferência de Leonardo Bonucci.



A toada ofensiva da ‘vecchia signora’ manteve-se no inicio da segunda parte, mas o golo do empate só acabou por surgir pelo norte-americano Weston McKennie (1-1), aos 77 minutos, que entrara aos 70 por troca com o francês Adrien Rabiot, na sequência de um canto curto.



Com o encontro a caminhar para o seu termo, e já depois de Cristiano Ronaldo ter criado uma jogada perigosa que o argentino Paulo Dybala não aproveitou, aos 88 minutos, a Juventus chega à vitória com um golo de Leonardo Bonucci (2-1), aos 89.



Com os três pontos conquistados, a Juventus ascende provisoriamente à segunda posição, com 20 pontos, a três do líder AC Milan, enquanto o Torino continua na zona de despromoção, no 18.º posto, com seis.



No outro encontro já disputado, a Lazio venceu por 2-1 em casa do Spezia, com golos de Ciro Immobile, aos 15 minutos, e do sérvio Sergej Milinkvic-Savic, aos 33. O francês Mbala N’Zola reduziu para o Spezia aos 64 minutos.



A Lazio ascendeu provisoriamente ao sétimo lugar, com 17 pontos, mas mais um jogo que os perseguidores diretos, Verona e Atalanta, oitavo e nono, respetivamente, enquanto o Spezia manteve o 15.º posto, com 10 pontos.