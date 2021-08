Juventus surpreendida em casa pelo Empoli após despedida de Ronaldo

Leonardo Mancuso assinou, aos 21 minutos, o golo do triunfo dos visitantes, que nunca tinham vencido no terreno da Juventus, onde, até hoje, tinham averbado 12 derrotas e um empate, este em 1998.



Se o promovido Empoli venceu pela primeira vez na presente edição da Serie A, depois de se estrear com um desaire, a formação de Turim ainda não alcançou qualquer triunfo e segue em 13.º lugar, com um ponto, a cinco de distância dos líderes provisórios Lazio e Inter Milão.



Os 'laziali' igualaram hoje os campeões em título, ao golearem em casa o Spezia por expressivos 6-1, embora tenham sido os visitantes a adiantarem-se no Estádio Olímpico, logo aos quatro minutos, por Daniele Verde.



Contudo, Ciro Immobile assinou um 'hat-trick', aos cinco, 15 e 45+2 minutos, subindo ao topo dos melhores marcadores da prova, com quatro golos, antes de o ex-portista Felipe Anderson, aos 47, o albanês Elseid Hysaj, aos 70, e o espanhol Luis Alberto, aos 85, dilatarem a vantagem da Lazio.



Já a Atalanta cedeu os primeiros pontos na Serie A, ao não conseguir desfazer o 'nulo' (0-0) na receção ao Bolonha, apesar do claro domínio exercido sobre os visitantes.



A Fiorentina, que se tinha estreado com um desaire diante da Roma, de José Mourinho, conseguiu a primeira vitória no campeonato, na receção ao Torino, por 2-1. Nicolás González e o cobiçado goleador sérvio Dusan Vlahovic marcaram os tentos dos 'viola', enquanto Simone Verdi reduziu para o 'toro'.