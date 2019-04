Juventus vence Cagliari sem Cristiano Ronaldo e João Cancelo

Lusa Comentários 02 Abr, 2019, 22:14 | Futebol Internacional

O defesa Bonucci, aos 22 minutos e após passe de Bernardeschi, e o francês Moise Kean, assistido pelo uruguaio Bentancur, fizeram os golos de uma vitória tranquila da 'Juve', que chegou aos 81 pontos na frente da 'Serie A', mais 18 do que o Nápoles, que tem um jogo a menos. O Cagliari é 13.º, com 33.



Ronaldo, ainda a recuperar de lesão, e Cancelo, por opção, não contribuíram para o triunfo da heptacampeã e líder destacada do campeonato italiano, assim como o brasileiro Douglas Costa, o colombiano Cuadrado, o defesa Barzagli ou o alemão Khedira.



Antes, o AC Milan colocou em risco a continuidade em lugar de apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada, ao empatar em casa com a 15.ª classificada Udinese, depois de Lasagna anular, aos 65, um tento inicial do polaco Piatek, aos 44, o 20.º no campeonato para o avançado ex-Génova.



Em quarto lugar, com 52 pontos, os 'rossoneri' podem ver fugir o Inter de Milão no terceiro lugar, caso o rival vença na visita ao Génova, sendo que a Lazio, que tem dois jogos a menos, poderá ultrapassá-los. A Atalanta, sexta, com os mesmos 48 dos romanos, pode ficar a um ponto.