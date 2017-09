Juventus vence Chievo e assume comando da liga italiana

Lusa 09 Set, 2017, 19:42 | Futebol Internacional

Em Turim, Massimiliano Allegri poupou alguns habituais titulares, como Buffon ou o argentino Dybala, com vista ao jogo de terça-feira com o FC Barcelona, em Camp Nou, e chegou à vantagem através de um autogolo do finlandês Hetemaj, aos 17 minutos, confirmando o domínio da 'velha senhora' durante todo o jogo.



Na segunda parte, o bósnio Pjanic encontrou o 'inevitável' Gonzalo Higuaín, que fez o segundo, aos 58 minutos, antes do 'substituto' Dybala 'brilhar', aos 83, com um remate colocado, depois de jogada individual.



Com este resultado, a Juventus tem nove pontos ao cabo de três jornadas e é líder isolada à condição, uma vez que os restantes jogos da jornada decorrem no domingo, após o adiamento do Sampdoria-Roma, previsto para hoje, devido a chuvas fortes.



No domingo, o Inter, de João Mário e João Cancelo, pode manter o arranque 100% vitorioso, ao defrontar o recém-promovido Spal (11:30), enquanto o Nápoles, de Mário Rui, visita o Bolonha (19:45) e o AC Milan, de André Silva, joga em Roma, na casa da Lazio, de Nani (14:00).