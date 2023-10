Juventus vence dérbi de Turim mesmo sem os lesionados Chiesa e Vlahovic

A Juventus regressou hoje aos triunfos na Série A italiana de futebol, ao vencer por 2-0 o dérbi com o Torino, em jogo da oitava jornada, que deixa a 'vechia signora' no trio da frente.

Mesmo sem os goleadores Chiesa e Vlahovic, lesionados, a equipa de Massimiliano Allegri garantiu a vitória, com golos do defesa Federico Gatti e do avançado Milik já na segunda parte, aos 47 e 62 minutos, respetivamente.



A 'Juve' passa a somar 17 pontos, ocupando o terceiro lugar, atrás de AC Milan (18), que ainda hoje visita o Génova, e Inter Milão (19), depois de ter empatado em casa com o Bolonha (2-2).



Nápoles e Fiorentina, quarto e quinto classificado, ambos com 14 pontos, defrontam-se no domingo, em jogo desta oitava jornada.