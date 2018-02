Lusa 18 Fev, 2018, 15:31 | Futebol Internacional

Um golo do defesa brasileiro Alex Sandro, ex-FC Porto, aos 33 minutos, foi o suficiente para a 'vecchia signora' sair com os três pontos do dérbi de Turim e colocar alguma pressão sobre o Nápoles, que recebe ainda hoje o SPAL.



A equipa de Turim lidera com 65 pontos, mais dois do que os napolitanos.