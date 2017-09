Juventus vence Fiorentina e sobe ao segundo na Serie A

Lusa 20 Set, 2017, 22:36 | Futebol Internacional

O golo solitário da equipa hexacampeã italiana, que soma 15 pontos, foi apontado, aos 52 minutos, pelo croata Mario Mandžukić.



À quinta jornada, o comando da liga italiana foi assumido pelo Nápoles, em igualdade pontual com a Juventus, que foi ao reduto da Lazio bater a equipa da casa por 4-1.



A Lazio, na qual alinha o português Nani, entrou a marcar, aos 29 minutos, por Stefan de Vrij, mas, aos 54 minutos, Kalidou Koulibaly acabaria por igualar, com José Callejón e Dries Mertens a ampliarem, aos 56 e 59.



Aos 90+2, na conversão de uma grande penalidade, Jorginho fechou a contagem.



O AC Milan, por seu turno, recebeu e venceu o Spal por 2-0, ascendendo à quarta posição da ´Serie A´.



Com o português André Silva no ´onze´ inicial, os golos acabariam por surgir na conversão de duas grandes penalidades, a primeira por Ricardo Rodriguez, aos 26 minutos, depois por Franck Kessié, aos 61.



O Torino conseguiu também impor-se no reduto da Udinese, vencendo por 3-2, com golos de Belotti (nove minutos), Hallfreðsson (autogolo, aos 30 minutos) e Ljajić (67 minutos), e alcançando a quinta posição do campeonato italiano.



O argentino Rodrigo de Paul, aos 48 minutos, e Kevin Lasagna, aos 75, reduziram para a Udinese, que caiu para a 16.ᵃ posição.



O Sassuolo, por seu turno, subiu à 14.ᵃ posição depois de alcançar a primeira vitória na atual temporada, batendo o Cagliari por 1-0, com um golo de grande penalidade apontado por Alessandro Matri, aos 59 minutos.



A Sampdoria viajou até Verona, empatando sem golos com a equipa da casa e mantendo-se na oitava posição – o Verona subiu para 18.° e antepenúltimo.



A vitória mais dilatada da jornada coube à Atalanta, que recebeu e bateu o Crotone por 5-1, com golos de Andrea Petagna aos cinco minutos, Mattia Caldara (25), Josip Iličić (38) e Alejandro Gomez (63 e 74).



A Atalanta subiu assim à nona posição, enquanto o Crotone é 19.° e penúltimo, ainda sem vitórias.



O Génova, no qual alinha o português Miguel Veloso, empatou 1-1 com o Chievo, caindo para a 17.ᵃ posição da ´Serie A´, enquanto o Chievo sobe para 12.°.



Antes, a Roma impôs uma pesada derrota por 4-0 sobre o Benevento, último, com golos do bósnio Edin Džeko (22 e 52 minutos) e dois autogolos, de Fabio Lucioni, aos 35 minutos, e de Lorenzo Venuti, as 74.