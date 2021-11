Juventus vence Lazio

O central internacional transalpino marcou aos 23 e 83 minutos, ambos de grande penalidade, alcançando, aos 34 anos, o primeiro ‘bis’ de uma carreira na qual anotou 37 golos em 558 partidas como profissional.



A Juventus somou o segundo triunfo consecutivo na Serie A e ascendeu à sexta posição, com 21 pontos, precisamente em igualdade com a Lazio, quinta colocada, que, com este desaire, viu a Atalanta reforçar o quarto posto, com 25 pontos, os mesmos do Inter Milão, terceiro.



A formação de Bérgamo abriu a jornada com um expressivo triunfo por 5-2 sobre o Spezia, com golos de Mario Pasalic, por duas vezes, Duván Zapata, Luis Muriel e Ruslan Malinovskiy, cabendo ao angolano M’Bala Nzola marcar os dois tentos dos visitantes.



O campeonato italiano é liderado pelo Nápoles e pelo AC Milan, ambos com 32 pontos, sendo que os ‘rossoneri’ visitam hoje a Fiorentina, enquanto os napolitanos jogam no domingo, no reduto do Inter Milão.