Juventus vence o Verona e sobe ao 4.º lugar da liga italiana

O avançado contratado à Fiorentina, que enverga o número sete da "vecchia signora", inaugurou o marcador, aos 13 minutos, a passe do argentino Paulo Dybala, enquanto Zakaria, que alinhava no Borussia Mönchengladbach, fixou o resultado final, aos 61, a passe do espanhol Morata.Vlahovic assinou o seu 18.º golo na temporada, depois de 17 marcados pela equipa "viola", que o transferiu para o emblema de Turim a troco de 80 milhões de euros.

A Juventus subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 45 pontos, menos oito do que o líder Inter Milão e menos sete do que Nápoles e AC Milan, graças à derrota caseira por 2-1 da Atalanta frente ao Cagliari, uma semana antes de a equipa comandada por Massimiliano Allegri enfrentar o emblema de Bérgamo.