Kateryna Monzul arbitra o Portugal-Inglaterra

Mário Aleixo - RTP 25 Jul, 2017, 11:06 / atualizado em 25 Jul, 2017, 11:06 | Futebol Internacional

A ucraniana Kateryna Monzul é a árbitra do jogo entre Portugal e Inglaterra, da terceira jornada do grupo D do Europeu de futebol feminino, a decorrer na Holanda, comunicou a UEFA.



Monzul, árbitra internacional desde 2004 e que dirigiu a final do campeonato do Mundo de 2015, entre Estados Unidos e Japão (5-2), será coadjuvada pelas também ucranianas Maryna Striletska e Oleksandra Ardasheva.



O jogo entre Portugal e Inglaterra está agendado para quinta-feira, as 19h45 de Lisboa, no Estádio Willem II, em Tilburgo.



O grupo D é liderado por Inglaterra, com seis pontos, seguida de Espanha e Portugal, ambas com três, mas com vantagem das espanholas, que venceram a equipa das quinas, enquanto a Escócia não pontuou.