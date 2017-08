Keita Baldé é reforço de Leonardo Jardim no Mónaco

Lusa 29 Ago, 2017, 22:10 | Futebol Internacional

"Estou muito satisfeito por me ter juntado ao Mónaco, um clube com tanta história. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso por começar a jogar. Muitos jogadores e amigos falaram-me acerca do clube, o espírito do grupo e a equipa. Este é o projeto certo para mim. Estou muito feliz por me juntar a um grupo forte, com grandes jogadores, que teve uma grande temporada passada", afirmou o extremo de 22 anos, ao sítio oficial do emblema monegasco na internet.

Internacional pelo seu país, com 12 jogos e três golos, Baldé é produto da formação do Barcelona, tendo-se mudado para a capital italiana em 2011, mas apenas em 2013 se estreou pela equipa principal da Lazio, com apenas 18 anos.

Ainda na temporada passada, o extremo disputou 31 jogos na liga italiana, nos quais apontou 16 golos e fez três assistências.

O vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev, vê no senegalês "um jogador experiente, que já demonstrou muitas qualidades" e acredita que a sua contratação ajuda "a continuar a construir uma equipa forte esta época".

Baldé junta-se assim aos portugueses Rony Lopes e João Moutinho e, juntamente com Jovetic, que também assinou hoje com os monegascos, poderá ser o substituto de Mbappé, jovem francês que pode assinar com o Paris Saint-Germain.

O Mónaco é adversário do FC Porto no grupo G da Liga dos Campeões.