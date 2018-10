Kevin de Bruyne regressa à competição após dois meses lesionado

Lusa Comentários 19 Out, 2018, 16:24 | Futebol Internacional

De fora desde o jogo inaugural da liga inglesa, em que os ‘citizens’ derrotaram o Arsenal por 2-0, o médio regressa aos eleitos de Guardiola para o confronto de sábado diante do Burnley.



“Não sei se ainda está disponível para jogar os 90 minutos. Treinou nas últimas duas semanas, não sente dor e está pronto para fazer parte do grupo. É um jogador muito importante para nós”, afirmou o treinador espanhol na conferência de antevisão para o jogo da nona jornada da Premier League.



Além do belga, que se encontra entre os nomeados para a conquista da Bola de Ouro, também o lateral-esquerdo inglês Fabian Delph está disponível para o próximo jogo, depois de estar sem competir desde a goleada por 5-0 ao Brighton, em 22 de setembro.



O médio alemão Ilkay Gundogan continua indisponível, estando previsto o regresso para “uma ou duas semanas”, de acordo com Guardiola.



O Manchester City é um dos atuais líderes da Premier League, juntamente com Chelsea e Liverpool, todos com 20 pontos.