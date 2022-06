Kevin-Prince Boateng renova com Hertha Berlim até 2023

"Sempre falei da importância especial que este clube tem para mim - e mostrei dentro e fora do campo. Eu sinto-me bem, estou com fome e quero continuar a jogar com os rapazes", justificou o internacional ganês, em declarações reproduzidas pelo sitio oficial do conjunto da capital germânica.



Por sua vez, o diretor desportivo Fredi Bobic garantiu que "não foi só na luta pela permanência que a importância de Prince foi notória", considerando que "é o jogador principal do clube, face à forma como se chega à frente e leva a equipa consigo".



Na época que terminou, o Hertha assegurou a permanência entre os 'grandes' da Bundesliga, depois de ter afastado o Hamburgo no 'play-off' de manutenção/promoção.



Além da equipa de Berlim, na qual iniciou carreira, Boateng, de 35 anos, passou por clubes como o Tottenham e Portsmouth, de Inglaterra, AC Milan e Fiorentina, de Itália, Schalke 04 e Eintracht Frankfurt, da Alemanha, ou FC Barcelona, de Espanha.