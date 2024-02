Kévin Rodrigues reforça sauditas do Al-Qadisiyah

De acordo com as informações publicadas pelo Al-Qadisiyah nas redes sociais, Kévin Rodrigues assinou contrato com o clube apenas até ao final da presente temporada.O defesa esquerdo, de 29 anos, tem três internacionalizações pela seleção portuguesa de futebol, realizadas em 2017 e 2018, quando se encontrava ao serviço dos espanhóis da Real Sociedad, jogando em dois encontros particulares e em outro da Liga das Nações.Sem nunca ter passado pelo futebol português, foi no Toulouse que Kévin Rodrigues, que tem também nacionalidade francesa, iniciou a carreira sénior, passando ainda pelo Dijon em solo gaulês, antes de rumar à Real Sociedad durante sete temporadas, com vários empréstimos, nas derradeiras três épocas, para Leganés, Eibar e Rayo Vallecano.No último ano e meio, o futebolista representou o Adana Demirspor, mas desvinculou-se do clube turco no final de 2023, após 17 encontros na primeira metade desta época.O Al-Qadisiyah, que conta no seu plantel com o argentino Luciano Vietto (ex-Sporting) e com o peruano André Carrilo (representou o Benfica e os ‘leões’), é o atual líder da segunda divisão da Arábia Saudita, com 41 pontos somados, em 19 rondas disputadas.