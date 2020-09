Kevin Volland troca Bayer Leverkusen por Mónaco

Kevin Volland, de 28 anos, tinha contrato com o conjunto alemão até junho de 2021 e terá em 2020/21 a primeira experiência fora da Alemanha.



O avançado germânico iniciou a carreira no Munique 1860, no qual conseguiu 20 golos, em 60 jogos, e passou ainda pelo Hoffenheim (36 golos, em 144 jogos) antes de, em 2016, ingressar no Bayer Leverkusen (50 golos, em 148 encontros).



“É um avançado polivalente, capaz de ser ponta de lança, segundo avançado ou de atuar como extremo direito ou esquerdo. Trabalha duro para a equipa e as estatísticas mostram que tem golo”, afirmou o diretor desportivo do Mónaco, Paul Mitchell.



A transferência custou 11 milhões de euros ao Mónaco, que já tinha contratado o defesa Axel Disadi (ex-Reims) e o médio brasileiro Caio Henrique (ex-Atlético de Madrid).



O conjunto monegasco é comandado pelo treinador croata Nico Kovac, que saiu do Bayern Munique em novembro de 2019, e soma quatro pontos nas duas primeiras jornadas da ‘Ligue 1’, com uma vitória e um empate.