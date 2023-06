Kiki Afonso troca o Vizela pelo Ural da Rússia

Após terminar a época 2022/23 no 11.º lugar, o clube de Ecaterimburgo, quarta cidade mais populosa da Rússia, oficializou a contratação do defesa português de 28 anos, através da rede social Instagram.Kiki Afonso vai cumprir a primeira experiência da carreira no estrangeiro, após ter participado nas subidas do Vizela do Campeonato de Portugal para a II Liga, em 2019/20, e do segundo escalão para o principal, em 2020/21, antes de duas temporadas na elite do futebol luso, com 61 jogos oficiais e um golo marcado, na visita ao Gil Vicente (1-1), em 2022/23.Formado no Marinhas, clube do concelho de Esposende, no FC Porto, no Padroense e no Rio Ave, clube pelo qual se estreou na I Liga, na temporada 2012/13, o lateral representou ainda, como sénior, o Atlético, nas épocas 2013/14 e 2014/15, o Gil Vicente (2015/16), o Olhanense (2016/17), o Feirense (2017/18) e ainda o Felgueiras e a BSAD, ambos na época 2018/19.