Klopp confirma que Alisson vai falhar Supertaça Europeia devido a lesão

Lusa Comentários 12 Ago, 2019, 19:20 | Futebol Internacional

"Não está famoso. É uma lesão nos gémeos, o que implica algum tempo de paragem. Não quero arriscar prognósticos de quando ele regressará, mas na quarta-feira não será, certamente. Poderá demorar algumas semanas. Teremos de ver", adiantou Klopp, em declarações ao site oficial do Liverpool.



O guarda-redes internacional brasileiro lesionou-se sozinho na passada sexta-feira, no decorrer da primeira parte da partida com o Norwich, que os 'reds' venceram por 4-1, em Anfield Road.



Aos 35 minutos do encontro da ronda inaugural da 'Premier League', Alisson chutou uma bola e caiu imediatamente, agarrando-se aos gémeos da perna direita.



O guardião 'canarinho' teve de sair de campo amparado e foi rendido pelo espanhol Adrián San Miguel, contratado esta época pelos campeões europeus ao West Ham.



A Supertaça Europeia, que vai opor o Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões, ao Chelsea, detentor da Liga Europa, está agendada para quarta-feira, a partir das 20:00, em Istambul.