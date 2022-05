Klopp diz que Thiago Alcântara tem boas chances de jogar final com Real Madrid

"Tem uma boa probabilidade de estar (no jogo). Ele vai treinar esta tarde, fez algumas coisas esta manhã no ginásio", afirmou o técnico germânico, em conferência de imprensa.



Klopp acrescentou que um dos habituais titulares no meio-campo poderá treinar na quinta-feira, após ter sido substituído ao intervalo do encontro com o Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, no domingo, que terminou com a vitória (3-1) dos 'reds', na última jornada da Liga inglesa.



"Parece que ele poderá treinar amanhã (quinta-feira), o que será um bom sinal. A partir daí, veremos. Não está assim tão mal como parecia", observou.



O jogo da final da 'Champions' entre Liverpool, que conta com o português Diogo Jota, e Real Madrid disputa-se no sábado a partir das 20:00 (21:00 locais), e terá arbitragem do francês Clément Turpin.