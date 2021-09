Koeman lembra grandeza do Benfica e espera jogo difícil no Estádio da Luz

“Jogam em casa e vão ter o ambiente a seu favor, vão tentar atacar para ganhar. Não são uma equipa que jogue para não perder”, assinalou Koeman, quando questionado se espera um adversário mais cauteloso.



O treinador holandês fez hoje a antevisão do jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e FC Barcelona, no Estádio da Luz, onde espera encontrar um adversário que tentará fazer beneficiar do fator casa e jogar para ganhar.



Koeman, que orientou o Benfica em 2005/06 – época em que derrotou na Luz Manchester United (2-1) e Liverpool (1-0) e empatou com os catalães (0-0) -, disse conhecer o estilo do futebol português e deixou grandes elogios ao clube ‘encarnado’.



“Sabemos que é uma equipa forte, tenho a experiência de saber o quão grande é. Será um jogo bonito, precisamos de ter um bom resultado e pela frente estão dois estilos diferentes, pelo que podemos esperar um jogo interessante”, justificou.



Nesta segunda jornada da ‘Champions’ e depois de uma estreia com uma derrota em casa diante do Bayern Munique (3-0), o holandês disse também que a visita à Luz está longe de ter um caráter decisivo.



“Impossível, é o segundo de seis jogos, não pode ser decisivo”, sublinhou.



Quando questionado se repetiria o ‘onze’ da vitória em casa com o Levante, admitiu a importância de rodar jogadores, mas sem confirmar se o fará, lembrando que cinco jogos em 12 dias é muito para qualquer jogador e que é preciso frescura.



“Estivemos bem sem bola (…). Como equipa, tentamos sempre [pressionar], mas há momentos em que sai melhor e depende também do adversário”, analisou.



Do Benfica, o treinador espera uma rival que não se precipite ou que dê muitos espaços, enfatizando um ‘estilo’: “A mentalidade portuguesa é controlar o jogo, para depois surpreender com qualidade na transição ofensiva”.



“Temos de tentar anulá-los, sabemos que são perigosos nos contra-ataques. Por isso, é importante ter bola, mas se a perdermos, estarmos bem organizados defensivamente”, acrescentou.



Do Benfica, mas sem querer individualizar, Koeman não evitou destacar a experiência dos centrais Otamendi e Vertonghen, mas também a capacidade finalizadora de Yaremchuk.



Também na conferência, o central uruguaio Ronald Araújo assinalou a amizade com o compatriota Darwin Nuñez, avançado do Benfica, e salientou a vontade de triunfar.



“É um jogo importante, diante de um grande rival, mas queremos ganhar. Vimos de um grande jogo no fim de semana [triunfo por 3-0 na receção ao Levante] e esse é o caminho. Temos de ambicionar os três pontos”, considerou o central.



O jogo entre Benfica e FC Barcelona, da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões, tem início marcado para as 20:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.



Após uma jornada, o grupo é liderado pelo Bayern Munique, com três pontos, seguido de Benfica e Dínamo Kiev, que empataram na ronda inaugural (0-0), com um ponto, e de FC Barcelona, em quarto e último, ainda sem pontos.