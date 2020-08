Koeman. O regresso ao FC Barcelona

Depois do descalabro desportivo na Liga dos Campeões, com derrota por 8-2 frente ao Bayern Munique, o FC Barcelona aposta na experiência do holandês Koeman, ex-selecionador da Holanda, para renovar a equipa e o prestígio internacional do clube catalão.





Durante a apresentação, esta quarta-feira, Ronald Koeman falou sobre Lionel Messi e mostrou que espera contar com os dotes futebolíticos do argentino na sua equipa.





"Não sei se tenho de convencer o Messi a ficar. É o melhor do mundo e queres ter o melhor do mundo na tua equipa, não o contrário", referiu Koeman esta tarde para acrescentar que vai falar com Messi.





O treinador holandês também passou por Barcelona enquanto jogador e deixou saudades com verdadeiros "tiros" do meio da rua para fuzilar as balizas adversárias.





Ronald Koeman, de 57 anos, que em 2005/06 treinou o Benfica, chega a Barcelona para render o treinador Quique Setién, dispensado após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a missão de fazer esquecer uma época dececionante.