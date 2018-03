Koke admite uma eliminatória complicada mas diz que Atlético quer a Liga Europa

Lusa Comentários 28 Mar, 2018, 16:18 / atualizado em 28 Mar, 2018, 16:19 | Futebol Internacional

O jogador espanhol falou aos jornalistas após um colóquio sobre a importância da formação, começando por dizer que a equipa 'colchonera' "não esteve à altura da Liga dos Campeões", na qual foi eliminada na fase de grupos.



Uma razão para, segundo o jogador, "compensar os adeptos" – com uma vitória na Liga Europa – e poder também disputar a Supertaça Europeia.



“Temos de ir devagar, porque há uma eliminatória [os quartos de final com o Sporting] complicada pela frente, mas o sonho é ganhar um título e dar uma alegria aos adeptos ", justificou o jogador.



Os 'rojiblancos' têm atualmente apenas 14 atletas disponíveis para a primeira mão dos 'quartos' prova, mas Koke confia nos seus colegas e no nível dos mesmos.



"Nós sempre tivemos uma equipa pequena. Este ano tivemos mais jogos e um plantel mais reduzido, mas sempre com grande qualidade. Com trabalho podemos acabar bem a época", afirmou o médio.



O primeiro jogo dos quartos de final frente aos ‘leões’ será em 05 de abril em Madrid, estando o segundo encontro marcado para o dia 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.