Kolavov deixa AS Roma, de Paulo Fonsesa, para ingressar no Inter de Milão

Segundo os ‘Giallorossi’, o defesa lateral esquerdo custou aos milaneses 1,5 milhões de euros (ME), sendo que o acordo prevê ainda um montante variável, até ao máximo de 0,5 ME, consoante o cumprimento de determinados objetivos desportivos.



Os clubes não indicam o tempo que Kolarov ficará ligado aos ‘nerazzurri’, mas, de acordo com a imprensa transalpina, o contrato é de uma época, com mais uma de opção.



O Inter de Milão é o terceiro clube transalpino que o experiente defesa, de 34 anos, representa, depois das últimas três temporadas na Roma, em que foi opção em 132 partidas e anotou 19 golos.



Antes, atuou na Lazio, igualmente por três anos, entre 2007 e 2010, altura em que se transferiu para os ingleses do Manchester City, até 2017.