Kolo Touré anuncia fim de carreira como jogador

Lusa 15 Set, 2017, 16:44 | Futebol Internacional

O antigo central do Arsenal, Manchester City e Liverpool tornou-se assistente técnico no Celtic, auxiliando a equipa principal e as camadas jovens.



Touré, 36 anos, jogou a época passada, que se verificaria como a última da carreira, no clube escocês. O jogador já tinha deixado a seleção da Costa do Marfim em 2015.



O Celtic partilha o primeiro lugar do Campeonato Escocês, com os mesmos 13 pontos do Aberdeen.