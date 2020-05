Konstantín Plíev é o segundo jogador da liga russa infetado

“Konstantin sente-se bem e está sob observação médica na sua cidade natal, Vladikavkaz”, refere o clube, em comunicado, acrescentando que Plíev “não contactou com outros membros da equipa”.



O Rubin Kazan, campeão em 2008 e 2009, ocupa o 14.º lugar da liga russa, que deverá regressar em 21 de junho.



No sábado, o peruano Jefferson Farfán, do Lokomotiv Moscovo, acusou também positivo num teste de coronavírus.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



A Rússia regista 2.722 mortos, mas é, no entanto, o segundo país do mundo com mais infeções (mais de 290 mil).