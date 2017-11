Koscielny deixa seleção francesa após o Mundial de 2018

Lusa 07 Nov, 2017, 17:34 | Futebol Internacional

"Depois do Mundial, vou ter 33 anos e será o momento certo para abrir espaço para os jovens que se seguem", afirmou Koscielny, à margem do estágio da seleção francesa para os jogos particulares frente a País de Gales, no sábado, e Alemanha, no dia 14 deste mês.



Laurent Koscielny, atualmente ao serviço do Arsenal, conta com um golo e 49 jogos pela seleção gaulesa, tendo feito o seu primeiro encontro internacional em 2011, na vitória frente aos Estados Unidos (1-0), e contando com presenças no Mundial de 2014 e nos campeonatos da Europa de 2012 e 2016.