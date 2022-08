Kostic sai do Eintracht e procura clube

Segundo o comunicado divulgado no "site" oficial do vencedor da Liga Europa, a decisão foi tomada “também a pedido do (futuro) novo clube” do extremo esquerdo de 29 anos, que, segundo a imprensa germânica e italiana, está próximo de reforçar a Juventus, por 15 milhões de euros.”, afirmou o diretor-desportivo do Eintracht, Markus Krösche.O defesa lateral direito luso-angolano Aurélio Buta, lesionado num joelho, e o defesa central camaronês Jérôme Onguéné, com limitações físicas numa coxa, vão ser outras ausências dos alemães para o encontro com os espanhóis.Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, e Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa, disputam a Supertaça Europeia na quarta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Olímpico de Helsínquia.