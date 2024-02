Kroos regressa à Seleção da Alemanha dois anos após a despedida

“Pessoal, curto e direto: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Porquê? Porque fui convidado pelo selecionador, estou pronto para isso e tenho a certeza de que é possível muito mais com a seleção no Campeonato da Europa do que a maioria das pessoas acredita”, explicou, nas redes sociais.



Na publicação, Kross, de 34 anos, e que se despediu da ‘mannschaft’ após o afastamento do último Europeu frente à Inglaterra nos oitavos de final, exibe uma foto, de costas, com a camisola da seleção.



Entre os 106 desafios que disputou pelos germânicos, destacam-se o pleno de titularidade na conquista do título mundial em 2014 no Brasil, o qual incluiu uma épica goleada por 7-1 sobre a seleção anfitriã.



Há dias, questionado num programa de TV sobre este possível regresso, o selecionador, Julian Nagelsmann, assumiu tratar-se de uma “ideia interessante”.



“Ao que sei, ele tem passaporte alemão e está convidado a mostrar a sua condição. Se mostrar a sua melhor versão, posso ligar-lhe”, comentou.



Em 15 de março Nagelsmann divulgará a convocatória para dois particulares, com a França, em Paris em 23 de março, e na receção aos Países Baixos, em Frankfurt, três dias mais tarde.