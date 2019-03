Krovinovic admite "regresso sensível" a Zagreb e gostava de jogar frente ao Dinamo

Lusa Comentários 06 Mar, 2019, 20:32 | Futebol Internacional

"É um regresso sensível para mim. Joguei aqui três anos (no Dinamo Zagreb), quando era miúdo, tenho aqui toda a família e amigos. Estou muito feliz por voltar aqui", afirmou o médio croata, em conferência de imprensa.



No regresso à cidade de onde é natural, Krovinovic mostrou-se disponível para jogar, mas deixou a decisão nas mãos de Bruno Lage: "Seria muito bom jogar novamente aqui, no Estádio Maksimir, mas a decisão não é minha, é do meu treinador."



O jogador croata, de 23 anos, revelou que, na quinta-feira, vai ter os pais e a avó no estádio, a assistirem ao encontro das 'águias' com o Dinamo Zagreb, enquanto o irmão "vai ficar em casa a ver o jogo": "Ele é muito nervoso."



Krovinovic enalteceu as qualidades do adversário, considerando tratar-se de "uma equipa que quer jogar, que joga futebol bonito, com jogadores de muita qualidade" e que vai "dar tudo" frente ao Benfica.



Entre os jogadores do Dinamo Zagreb está o guarda-redes Dominik Livakovic, amigo de Krovinovic e seu antigo colega no NK Zagreb, entre 2011 e 2015, e que, após o sorteio dos 'oitavos', ligou ao médio benfiquista.



"Quando calhou no sorteio, falei com o guarda redes do Dinamo, porque é meu grande amigo, já joguei com ele. Ele perguntou-me logo se eu estava a tremer, mas disse-lhe que não", contou.



Benfica e Dinamo Zagreb jogam na quinta-feira, a partir das 17:55, no Estádio Maksimir, num encontro que será dirigido pelo inglês Michael Oliver.