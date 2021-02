Kuipers e Ekberg arbitram jogos de Benfica e SC Braga

As equipas chegam ao segundo jogo dos 16 avos de final, que tem início marcado para as 17h55 (hora de Lisboa), após um empate 1-1 no embate da primeira mão, também disputado em terreno neutro, na semana passada, em Roma.Os bracarenses chegam à segunda mão com importante desvantagem, depois de terem perdido em casa por 2-0 frente aos italianos, treinados pelo português Paulo Fonseca.

Em ambos os jogos da Liga Europa, assim como em todos os outros da eliminatória, os árbitros contarão ainda com o apoio do videoaárbitro (VAR).