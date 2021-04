La Liga. Real Madrid ganha em Cádiz e "cola-se" à liderança

Dois golos do francês Karim Benzema, aos 30 e 40 minutos, o primeiro de penálti, para um total de 21 na prova, apenas menos dois do que o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), e um de Álvaro Odriozola, aos 33, lançaram os "merengues" para o triunfo.



Com este resultado, o "onze" do gaulês Zinedine Zidane, que na última ronda tinha empatado a zero no reduto do Getafe, passou a somar os mesmos 70 pontos do Atlético de Madrid, de João Félix, que na quinta-feira recebe o Huesca.



Apesar da liderança, o Real Madrid não depende de si próprio para revalidar o título, pois já não defronta os "colchoneros" e o FC Barcelona, que está no quarto lugar, com 65 pontos, mas com menos dois jogos disputados – esta quinta-feira recebe o Getafe.



Em terceiro, depois dos jogos de quarta-feira, ficou o Sevilha, do ex-treinador portista Julen Lopetegui, que somou o quarto triunfo consecutivo, e sexto em sete jogos, ao vencer fora o Levante por 1-0, com um tento do marroquino Youssef En Nesyri, aos 53 minutos.



O conjunto andaluz passou a somar 67 pontos, enquanto o Levante, que contou com o central português Rúben Vezo todo o jogo, manteve-se com 38, em 12.º.