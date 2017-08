LA Liga rejeitou pagamento da cláusula de Neymar

Mário Aleixo - RTP 03 Ago, 2017, 11:33 / atualizado em 03 Ago, 2017, 11:39 | Futebol Internacional

Sem o cumprimento deste ato o futebolista não ficará liberto do clube catalão.



Javier Tebas já tinha afirmado em entrevista ao jornal "As" que não iria aceitar o pagamento da cláusula de rescisão de Neymar e tal verificou-se na manhã desta quinta-feira.



Um representante de Neymar apresentou-se na sede da liga espanhola para depositar o montante de 222 milhões de euros, mas os serviços daquele organismo rejeitaram o cheque por alegadamente infringir as normas de "fair-play" financeiro da UEFA.



Javier Gómez, diretor geral ficou encarregue de comunicar a recusa aos representantes do futebolista.