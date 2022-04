Labyad sofre lesão no joelho e não joga mais esta época

Labyad, que chegou ao Sporting na época 2012/13, proveniente do PSV Eindhoven, termina o seu contrato com o Ajax em 30 de junho de 2022, mas o clube já tinha avançado, antes da lesão, que não o iria renovar.O jogador argelino tinha 19 anos quando foi contratado, por cinco anos, pelo Sporting, estando em final de contrato com o PSV, durante o mandato de Godinho Lopes, mas nunca se conseguiu afirmar no clube e foi emprestado aos holandeses do Vitesse, durante duas épocas, e aos ingleses do Fulham, uma temporada.Mais tarde, no defeso de 2018, foi contratado pelo Ajax, tendo disputado 54 jogos pela primeira equipa e marcado 13 golos.