Lanterna-vermelha Darmstadt atrasa Schalke 04 na luta pelos lugares europeus

Lusa 17 Abr, 2017, 08:59 | Futebol Internacional

Com Daniel Fernandes a não sair do banco de suplentes, a equipa de Torsten Frings somou a quinta vitória no campeonato com golos de Vrancic, aos 11 minutos, e Gondorf, aos 90+2, anulando o tento do empate dos visitantes, de Coke, aos 75.



O 'desnorte' do Schalke, que desperdiçou uma grande penalidade e acabou reduzido a dez unidades, depois da expulsão de Kehrer, aos 81, significa que o clube caiu para a 11.ª posição, com 37 pontos, a quatro do último lugar de acesso europeu, o sexto posto ocupado pelo Friburgo.



Quanto ao Darmstadt, a vitória significa pouco, uma vez que continua na última posição, com 18 pontos, a 10 do penúltimo, o Ingolstadt, e a 14 dos lugares acima da zona de descida.



Por seu lado, o Werder Bremen venceu 2-1 o 'aflito Hamburgo e subiu ao oito posto, com 39 pontos, aproveitando os deslizes de Schalke 04, Eintracht Frankfurt, que perdeu por 3-1 com o Borussia Dortmund, e Borussia Mönchengladbach, derrotado por 5-3 pelo Hoffenheim.



A única equipa fundadora da 'Bundesliga' que nunca foi despromovida até marcou primeiro, por Gregoritsch, aos seis minutos, mas tentos de Kruse, aos 41, e Florian Kainz, aos 75, deram os três pontos ao Werder Bremen, que está agora a dois dos lugares de acesso às competições europeias.



Quanto ao Hamburgo, continua a temporada de 'aflição' e está próximo dos lugares de descida, com 33 pontos, apenas um acima do Augsburgo, que ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, que 'obriga' a um 'play-off' de manutenção.



A Liga alemã é liderada pelo Bayern de Munique, que no sábado empatou a zero em casa do Bayer Leverkusen, sendo que os bávaros somam 69 pontos, mais oito do que o segundo classificado Leipzig, que bateu o Friburgo por 4-0 e encurtou distâncias para o campeão em título.