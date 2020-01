Lanterna-vermelha Toulouse despede Antoine Kombouaré após desaire com amadores

O Saint-Pryve Saint-Hilaire, do quarto escalão, impôs-se por 1-0 no que foi a 10.ª derrota consecutiva do Toulouse em todas as competições.



Contratado em outubro para substituir Alain Casanova, Kombouaré ganhou somente dois dos 13 desafios nos quais liderou o Toulouse, perdendo os outros 11.



Denis Zanko, treinador dos escalões jovens, foi designado treinador interino e o clube já anunciou uma conferência de imprensa para segunda-feira.



O Toulouse partilha com o Nimes, que tem menos um jogo, o último lugar do campeonato com 12 pontos em 19 jornadas, a cinco do 17.º posto, que garante a manutenção.