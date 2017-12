Lanzini suspenso por dois jogos por simular penálti na Liga Inglesa

Lusa 19 Dez, 2017, 17:54 | Futebol Internacional

A simulação do jogador permitiu à equipa londrina adiantar-se no marcador, através da grande penalidade apontada por Noble, aos 19 minutos.



Em audiência hoje realizada, a comissão regulada independente da Federação Inglesa (FA) considerou o jogador culpado de tentativa de enganar o árbitro, algo que passou a ser punido com suspensão a partir desta época.



Este é o segundo castigo por simulação de uma grande penalidade, depois de Oumar Niasse, do Everton, também ter sido suspenso por dois jogos.