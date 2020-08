Larsson e Schreuder na equipa técnica do FC Barcelona

“O FC Barcelona chegou a acordo com Alfred Schreuder e Henrik Larsson para a sua incorporação na equipa técnica dirigida por Ronald Koeman. Ambos assinaram contrato até junho de 2022”, refere uma nota divulgada pelo clube, que na segunda-feira prescindiu dos serviços do treinador Quique Setién.



O sueco Henrik Larsson, de 48 anos, volta ao clube catalão 13 anos depois de ter deixado Camp Nou como jogador, e volta a juntar-se a Koeman, ao lado que quem jogou entre 1995 e 1997 no Feyenoord.



Depois de ter terminado a carreira de futebolista, em 2009, Larsson treinou três clubes suecos: o Landskrona, o Falkenbrg e o Helsingborg.



O holandês Alfred Schreuder, de 47 anos, iniciou a carreira de treinador em 2007, logo depois de ter deixado os relvados, tendo passado pelos holandeses do Ajax, do Vitesse e do Twente, e pelos alemães do Hoffenheim.



Na quarta-feira, o FC Barcelona anunciou a contratação de Ronald Koeman, que orientou o Benfica em 2005/06, por duas épocas para render Quique Setién, dispensado após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a missão de fazer esquecer uma época dececionante.