Lassana Diarra assina com o Paris Saint-Germain até junho de 2019

Lusa 23 Jan, 2018, 18:44 / atualizado em 23 Jan, 2018, 18:44 | Futebol Internacional

Esta contratação do PSG surge na perspetiva de arranjar uma alternativa válida ao médio Thiago Motta, que se encontra muitas vezes lesionado.



Diarra foi contratado tendo em vista o confronto com o Real Madrid para os oitavos de final da Liga dos Campeões (14 de fevereiro e 06 de março), embora a condição física do jogador de 32 anos suscite algumas dúvidas, visto não contar com qualquer partida desde dezembro passado.



O internacional francês por 34 vezes ficou "extremamente feliz" por finalmente poder se juntar ao clube da sua cidade natal.



"Eu tenho a possibilidade de realizar este sonho, vou ter a oportunidade e emoção de poder jogar no Parque dos Píncipes, jogando com a camisola do PSG", refere o jogador, citado no comunicado.



Na mais recente aventura como jogador, o antigo médio de clubes como o Real Madrid ou Chelsea atuou no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, tendo realizado apenas cinco jogos.



O jogador, que conta também com nacionalidade maliana, conta no seu currículo com uma liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha, bem como uma liga inglesa, duas taças de Inglaterra e uma taça da liga daquele país.