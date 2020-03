Lateral português Ricardo Pereira com "boa disposição" após operação ao joelho

"A operação foi ontem [quinta-feira] e, felizmente, correu muito bem. Nada como enfrentar as adversidades com boa disposição, um sorriso e junto daqueles que nos fazem bem", escreveu o jogador do Leicester, na página pessoal na rede social Instagram.



O lateral direito, de 26 anos, lesionou-se em 09 de março, na vitória (4-0) dos 'foxes' diante do Aston Villa, em jogo da Liga inglesa, no King Power Stadium, num lance em que chocou com um jogador adversário, o inglês Jack Grealish.



A lesão de Ricardo Pereira foi anunciada poucos dias depois pelo treinador do Leicester, Brendan Rodgers, que admitiu que o internacional luso ficaria fora dos relvados entre quatro a seis meses.



Na presente temporada, Ricardo Pereira anotou quatro golos em 33 jogos pelo atual terceiro classificado da Liga inglesa.



À semelhança da maioria dos campeonatos, a ‘Premier League’ suspendeu os respetivos jogos, até 03 de abril, devido à crise sanitária desencadeada com a pandemia de Covid-19.