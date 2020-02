Lazio cede nulo na receção ao Verona e desperdiça subida ao segundo lugar

A equipa romana acusou, por um lado, a pressão de ter de ganhar para se isolar no segundo posto na perseguição à líder Juventus e, por outro, apanhou pela frente um adversário duro, que está a fazer um campeonato magnífico.Pela equipa do Verona alinhou o internacional português Miguel Veloso, que jogou os 90 minutos e representou sempre uma ameaça para a Lazio na marcação de livres e pontapés de canto.A Lazio completou 17 jogos consecutivos na Serie A sem perder, somando 13 vitórias e quatro empates, o que expressa o excelente desempenho da equipa orientada por Simone Inzaghi, enquanto o Verona perfez o seu sétimo jogo consecutivo sem perder.De salientar que o Verona segue em nono lugar, com 31 pontos, a um apenas do sexto lugar, ao qual teria ascendido se tivesse vencido, ocupado pelo Cagliari, que soma 32, tal como o Parma, AC Milan, sétimo e oitavo classificados, respetivamente.

A Serie A é liderada pela Juventus, de Cristiano Ronaldo, com 54 pontos, seguida do Inter, com 51, da Lazio, com 50, da Atalanta e da Roma, com 39.