Lazio impõe primeira derrota caseira à Sampdoria

Os romanos, que tiveram o mérito de nunca desistir e que souberam aproveitar as substituições desastradas do treinador Marco Giampaolo, protagonizaram uma verdadeira revolução no marcador nos últimos minutos do encontro da 15.ª jornada, marcando por duas vezes para roubar os primeiros pontos em casa à Sampdoria.



Muralha intransponível em casa esta época, o conjunto genovês, que até hoje tinha vencido todos os (seis) jogos no estádio Luigi Ferraris, foi surpreendido pelo fulgor final dos visitantes, que anularam a vantagem conquistada aos 56 minutos, com o golo do colombiano Zapata.



O sérvio Sergej Milinkovic-Savic, empatou, aos 80 minutos, e o equatoriano Filipe Caicedo, que passou pelo Sporting na época 2009/2010, marcou o golo do triunfo da Lazio, já em período de compensação (90+1).



A vitória de hoje, conseguida sem a ajuda do português Nani, 'de baixa' por estar lesionado na coxa, interrompe uma série menos positiva da equipa da capital, que vinha de um empate e de uma derrota.



Com os três pontos somados, a Lazio distancia-se da Sampdoria na luta pelo quinto lugar. Os romanos têm agora 30 pontos, mais três do que os seus perseguidores, que também têm um jogo em atraso.



A 'Serie A' é comandada pelo Inter, com 39 pontos, mais um do que o Nápoles e dois do que Juventus.