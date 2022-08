Lazio impõe primeiro desaire ao Inter Milão e assume liderança da Serie A

No Estádio Olímpico, em Roma, um cabeceamento do brasileiro Felipe Anderson, ex-FC Porto, colocou o emblema da capital transalpina no comando do encontro, aos 40 minutos, até que o argentino Lautaro Martinez (51) repôs a igualdade após o intervalo.



A 15 minutos do apito final, um ‘tiro’ do espanhol Luís Alberto voltou a colocar a Lazio na frente, abrindo caminho para o compatriota Pedro Rodríguez fechar a contagem, aos 86.



Com este triunfo, a Lazio comanda a prova, com sete pontos, mais um do que Nápoles (segundo colocado), Roma (terceiro), de José Mourinho, e Inter (quarto), que perdeu após dois triunfos seguidos.



Mais cedo, um golo do avançado português Beto ajudou a Udinese a somar o primeiro triunfo na competição, após reviravolta, no terreno do lanterna-vermelha Monza (2-1).



O Monza, recém-promovido à Serie A e propriedade de Silvio Berlusconi, até se colocou na frente do marcador, quando decorria o minuto 32, com um remate colocado do médio Andrea Colpani.



Esta vantagem viria a ser anulada pelo golo do ponta de lança luso, aos 36 minutos, correspondendo ao cruzamento do brasileiro Rodrigo Becão.



O defesa Destiny Udogie, de apenas 19 anos, viria a tornar-se na grande figura do encontro, ao anotar o tento vitorioso, aos 78 minutos, que valeu à formação de Udine a subida, provisória, ao 10.º posto, com quatro pontos, enquanto o Monza é último, sem qualquer ponto.