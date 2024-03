Lazio soma quarta derrota consecutiva

A Udinese adiantou-se no marcador após o intervalo, aos 47 minutos, pelo avançado Lucca Lorenzo, mas dois minutos depois a Lazio empatou graças a um lance infeliz do central argentino Lautaro Giannetti, que fez um autogolo.



No entanto, esta igualdade perdurou apenas três minutos, tempo que a Udinese precisou para voltar para a frente do marcador, aos 51, pelo médio espanhol Oier Zarraga.



Pela equipa de Udine foi titular o defesa português João Ferreira, que atuou no lado direito num esquema de três centrais, e que seria substituído aos 77 minutos pelo esloveno Jaka Bijol.



A Lazio somou assim a terceira derrota consecutiva para o campeonato, juntando-se a esta as que sofreu com o AC Milan (1-0), em casa, e com a Fiorentina (2-1), fora, nas duas jornadas precedentes, às quais se junta ainda a derrota em Munique, frente ao Bayern (3-0) na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Esta fase negativa da formação da capital deixa a equipa no nono lugar da Serie A, com 40 pontos, enquanto a Udinese ascendeu ao 13.º, com 27, numa prova liderada pelo Inter, com 75 pontos, seguido do AC Milan, com 59, da Juventus, com 58, e do Bolonha, com 51.