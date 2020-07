Lazio vence Cagliari e garante acesso à "Champions"

Em Roma os visitantes adiantaram-se pelo argentino Giovanni Simeone (45 minutos), mas os "laziale" deram a volta ao jogo com tentos do sérvio Sergej Milinkovic-Savic (47) e de Ciro Immobile (60), que marcou pela 31.ª vez na prova e isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores, com mais um golo do que o português Cristiano Ronaldo (30).Os romanos, que vinham de cinco jogos em vencer, acabaram com as ténues esperanças da rival Roma em atingir o "top-4", uma vez que deixaram a formação treinada pelo português Paulo Fonseca, quinta classificada, a 11 pontos de distância, com nove por disputar.





"Juve" surpreendida







Antes, a líder Juventus concedeu a reviravolta da Udinese e perdeu por 2-1, adiando a conquista do nono título seguido.O central holandês Matthijs de Ligt inaugurou o marcador, aos 42 minutos, com um tiro de fora da área, só que o conjunto de Udine chegou ao triunfo com golos do macedónio Ilija Nestorovski, aos 52, e do costa-marfinense Seko Fofana, aos 90+2.Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a Juventus continua a ter uma mão no título, somando 80 pontos, mais seis do que a Atalanta, segunda colocada, e mais sete face ao Inter.

Já a Udinese, na 15.ª posição, ficou sete pontos acima da "linha de água" e poderá garantir matematicamente a manutenção na próxima jornada, caso vença o Cagliari.