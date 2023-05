Lazio vence e adia título do Nápoles

Depois dos títulos de 1987 e 1990, na altura sob o reinado de Diego Armando Maradona, o Nápoles podia celebrar o terceiro cetro no "sofá", porém a Lazio adiou os festejos napolitanos, pelo menos por 24 horas, com um triunfo, sofrido e ameaçado mais do que uma vez.



Os tentos foram da autoria do ex-portista Felipe Anderson, aos 14 minutos, após lançamento longo para as costas da defesa, e do croata Toma Basic, aos 90+2, concluindo um contra-ataque dos "laziali", que seguem na segunda posição, com 64 pontos, menos 15 do que o líder.



Esta quinta-feira, em casa da Udinese, o Nápoles poderá confirmar a conquista do título, 33 anos depois, bastando-lhe somar um empate no Estádio Friuli.